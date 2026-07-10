Home Video News Pillole Un’alternativa terapeutica per la colangite biliare primitiva
Un’alternativa terapeutica per la colangite biliare primitiva
ROMA (ITALPRESS) - Una nuova analisi post hoc, presentata al Congresso della European Association for the Study of the Liver, mostra il potenziale ruolo di seladelpar – farmaco noto per regolare i principali percorsi metabolici e di malattia epatica – nelle persone con colangite biliare primitiva che continuano ad avere livelli elevati di fosfatasi alcalina nonostante il precedente trattamento con terapia di prima linea. A spiegare il significato di questo studio Laura Cristoferi, Epatologo presso la Fondazione Irccs San Gerardo dei tintori di Monza. sat/azn