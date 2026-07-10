Home Video News Pillole Tg Sport – 10/7/2026
Tg Sport – 10/7/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Wimbledon: Zverev in finale, Alcaraz scavalcato in classifica - MotoGp: al Sachsenring sfreccia Marc Marquez - Mondiali: la Francia è in semifinale, Marocco ko 2-0 - Mercato: Inter, visite per Khalaili. Milan, ecco Mario Gila - Juventus: ansia Yildiz, rischia l'operazione. Addio al dt Modesto - Nazionale: Malagò stringe per il dt, Mancini verso la panchina - Di Paola: "Forte impegno di Fise verso Los Angeles 2028”. azn