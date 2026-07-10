Lotta contro il cancro prioritaria per il G7

ROMA (ITALPRESS) - La lotta contro il cancro è stata inserita tra le priorità del G7 grazie all’adozione della Leaders' Call on the Fight Against Cancer, dichiarazione che rilancia l'impegno internazionale nella lotta contro le malattie oncologiche. La G-Seven Cancer Initiative ha accolto favorevolmente questo risultato e, in un articolo congiunto che sarà pubblicato su The Lancet Oncology, le organizzazioni aderenti all'iniziativa sottolineano che accelerare i progressi contro i tumori richiederà una collaborazione sempre più stretta tra Paesi, istituzioni e comunità scientifiche. Per l'Italia, aderisce Alleanza Contro il Cancro, la Rete Oncologica Nazionale del Ministero della Salute presieduta dal professor Ruggero De Maria. sat/azn