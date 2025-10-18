Sicurezza a Palermo, istituite tre zone rosse vietate ai pregiudicati

PALERMO (ITALPRESS) – Il Prefetto Massimo Mariani ha firmato un’ordinanza con la quale sono state individuate tre aree del centro urbano di Palermo, che saranno sottoposte a misure di vigilanza rafforzata. Si tratta dell’area del Teatro Massimo, della Vucciria e di via Maqueda – Stazione, corrispondenti ai luoghi della movida più frequentati.

L’ordinanza, che ha una validità di tre mesi, fa seguito alle decisioni assunte dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica nella riunione del 15 ottobre. La misura, si legge nell’ordinanza della Prefettura di Palermo, “ha la finalità di inibire la presenza in queste aree di persone già denunciate per attività illegali e violente, che ne condizionino l’ordinata fruizione mediante condotte in contrasto con l’ordinario svolgimento della convivenza civile, generando un clima di insicurezza ed impedendo il pacifico vivere civile. È stato pertanto disposto il divieto di stazionare nelle aree a vigilanza rafforzata ai soggetti che assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, tale da ostacolarne la libera e piena fruibilità e che risultino già destinatari di segnalazioni all’autorità giudiziaria per uno o più reati”.

In particolare il divieto riguarda chi ha segnalazioni per possesso di sostanze stupefacenti, percosse, lesioni personali e lesioni personali colpose, rissa, furto, rapina, danneggiamento, invasione di edifici, detenzione abusiva di armi, porto abusivo di armi o di oggetti atti ad offendere. “I trasgressori saranno allontanati dalle aree. Le eventuali violazioni dell’ordinanza saranno valutate anche sul piano penale”, si legge ancora nell’ordinanza.

(ITALPRESS).