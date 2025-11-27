Si rafforza il partenariato Italia-Tunisia

ROMA (ITALPRESS) – L’Ambasciatore d’Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, ha preso parte al Terna Innovation Zone Tunis Forum 2025, organizzato presso The Dot da Terna, in collaborazione con ELIS e Mind the Bridge, e inaugurato dal Segretario di Stato tunisino incaricato della transizione energetica, Wael Chouchene.

Nel suo intervento, l’Ambasciatore Prunas ha sottolineato che il Forum rappresenta “un’ulteriore tappa nel consolidamento di un ecosistema dinamico e innovativo dedicato alle start-up tunisine”, ha riferito l’Ambasciata d’Italia in un post su Facebook. Ha ricordato che questa iniziativa si inserisce pienamente nelle linee guida del Piano Mattei, affermando che “l’innovazione rimane al centro del partenariato” tra Italia e Tunisia.

L’evento ha riunito attori istituzionali, organizzazioni specializzate nel sostegno imprenditoriale e diverse giovani imprese tunisine selezionate nell’ambito dei programmi di innovazione promossi da Terna. Il confronto si è concentrato sul sostegno alle tecnologie emergenti, sullo sviluppo delle competenze e sull’integrazione delle start-up tunisine in reti internazionali.

Foto: Ambasciata d’Italia in Tunisia

