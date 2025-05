Si chiude la quinta edizione di Bergamo Next Level, la rassegna promossa da UniBg

BERGAMO (ITALPRESS) – Si è conclusa la quinta edizione di Bergamo Next Level, la rassegna di Public Engagement promossa dall’Università degli studi di Bergamo che, dal 7 al 10 maggio, ha trasformato il complesso monumentale di Sant’Agostino in un laboratorio di idee, visioni e confronto sul futuro.

Quattro giornate dense, con 22 eventi, oltre 60 docenti e ricercatori coinvolti nel gruppo di lavoro, 80 ospiti, rappresentanti delle istituzioni, delle imprese e del mondo culturale alla scala nazionale, internazionale e locale – come europarlamentari, referenti delle istituzioni europee, CRUI, ANCI, Ministeri, Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, Camera di Commercio, SACBO, Fondazione della Comunità Bergamasca, Confindustria Bergamo, Fondazione Donizetti, Accademia Carrara e GAMEC, CSV, Cesvi, Istituto Mario Negri – e oltre 3000 persone che hanno preso parte agli eventi, alle visite all’Aula Magna e allo spettacolo serale di videomapping sulla facciata di Sant’Agostino.

Al centro del programma, i temi dell’attualità che interrogano l’Europa e le sue comunità: lavoro, transizione ecologica e digitale, salute, sport, patrimonio culturale, cittadinanza attiva. Il tutto all’interno di un dialogo continuo tra università, città e territori, che si è concluso con la presentazione di un percorso che porterà alla creazione di un Manifesto per Bergamo Città Universitaria.

Protagonisti della manifestazione sono stati gli studenti e le studentesse, presenti tra il pubblico e coinvolti nelle attività con UniBg On Air e come UniBg Young Ambassador, provenienti da 10 diverse nazioni, con il compito di raccontare e animare gli incontri con uno sguardo giovane e progettuale. L’interesse mostrato dalla comunità studentesca conferma l’efficacia di Bergamo Next Level come spazio di orientamento e crescita condivisa.

Un’edizione che ha segnato il traguardo grazie al lavoro del Comitato scientifico presieduto da Sergio Cavalieri, Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Bergamo, con Elisabetta Bani, Prorettrice per la valorizzazione delle conoscenze e rapporti con il territorio, Francesca Pasquali, Prorettrice alla Comunicazione, Mariafrancesca Sicilia, Prorettrice alla Ricerca, Adolfo Scotto di Luzio, Prorettore alla didattica, Federica Burini, Delegata del Rettore al Public Engagement, Giacomo Copani, Dirigente area ricerca e terza missione, Matteo Spreafico, Project Manager di Bergamo Next Level 2025. Ad essi si sono affiancati esponenti delle istituzioni bergamasche, tra cui Roberta Frigeni, Direttrice del Museo delle storie di Bergamo, Andrea Moltrasio, Daniele Rocchetti, Gianluca Selvestrel.

A chiudere simbolicamente la rassegna, la riflessione del Rettore Sergio Cavalieri: “In questi quattro giorni abbiamo costruito, insieme, uno spazio di dialogo e di circolazione delle idee sulle grandi sfide del nostro tempo: dal lavoro alla transizione industriale, dalla valorizzazione del patrimonio culturale al ruolo centrale della salute, dello sport e dell’università nei territori. Lo abbiamo fatto nella cornice del complesso di Sant’Agostino, convinti che sia proprio da luoghi come questo – grazie a un’università aperta, radicata e connessa – che si possa contribuire in modo concreto al futuro. Bergamo Next Level non è solo una rassegna di incontri, ma un esercizio collettivo di visione, un tentativo di mettere in rete competenze, istituzioni, imprese, cittadine e cittadini, per costruire una comunità che sa pensarsi in prospettiva, che non teme il cambiamento, che investe su conoscenza, cultura e giovani. L’università è parte viva della città, e oggi più che mai vogliamo essere protagonisti di una Bergamo che guarda avanti, che cresce insieme all’Europa e al mondo”.

