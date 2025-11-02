ROMA (ITALPRESS) – Si conclude oggi la due giorni del Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti che ha visitato i Contingenti italiani impegnati in Libano, Teatro Operativo delicato e quadrante strategico per la stabilità del Mediterraneo allargato e del Medio Oriente. La Senatrice ha incontrato il Force Commander della Missione delle Nazioni Unite UNIFIL, Generale di Divisione Diodato Abbagnara, con cui ha raggiunto l’ avamposto UNP 1-31 presidiato dai nostri militari sulla linea blu del confine tra Libano e Israele. Il Sottosegretario ha proseguito la missione in direzione della base militare di Shama, sede del Comando del settore ovest di UNIFIL e di quella di Almansuri, sede del Comando di ITALBATT. La Missione ONU ha il compito di implementare la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle NU n.1701 (2006), assicurando il rispetto della Blue Line e monitorando la cessazione delle ostilità tra Libano e Israele; l’Italia é presente dall’inizio della Missione ed oggi è il secondo Paese contributore con oltre 1100 soldati impiegati. La Risoluzione n.2790 di agosto scorso, prevede la fine del mandato UNIFIL nel 2027; al proposito, il Sottosegretario ha evidenziato che “la Risoluzione n.1701 resta comunque in vigore e l’Italia ne auspica una piena attuazione. Per non vanificare gli sforzi fatti” – ha aggiunto – “si dovrà individuare una modalità internazionale per non lasciare il Libano solo”.

Il Sottosegretario ha voluto visitare anche la nuova sede della Missione bilaterale MIBIL e salutare il personale specializzato impegnato con il compito di consolidare lo sviluppo delle Forze Armate Libanesi (LAF), “l’Istituzione piú percepita nei villaggi, fondamentale per garantire stabilità e sicurezza nel Paese”, ha dichiarato Rauti. Di particolare interesse la recente istituzione del Comitato Tecnico Militare per il Libano (MTC4L), a guida italiana e composto da Italia Germania, Spagna, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea, con il compito di supportare il Libano a livello militare e civile, attraverso il rafforzamento delle LAF ed il sostegno alla popolazione civile. La cooperazione tra la “terra dei cedri” ed il nostro Paese poggia sul costante impegno delle Forze Armate italiane, “portatrici di un particolare modello di peacekeeping, basato sul principio della solidarietà e sulla costruzione di rapporti quotidiani con la popolazione e le autorità locali come dimostrano” – parole della Senatrice – “le numerose e consistenti donazioni di materiali dei team CIMIC (Cooperazione Civile Militare) alla popolazione locale, nonché i progetti di formazione lavoro e di emancipazione femminile. “C’è sempre molta Italia in Libano – dove siamo presenti da oltre 40 anni. Questo Paese si fida e si affida agli italiani” ha concluso il Sottosegretario, “resteremo fino all’ultimo giorno della Missione UNIFIL e porteremo avanti il nostro impegno, nelle forme che verranno divulgate, bilaterale e multilaterale, per continuare a supportare il Libano”.

– foto ufficio stampa Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti –

(ITALPRESS).