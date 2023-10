Shoah, Gualtieri “Abbiamo il dovere di ricordare e non dimenticare”

OSWIECIM (POLONIA)(ITALPRESS) - "Qui in modo feroce e disumano i nazisti hanno sterminato più di un milione di persone, solo 16 dei 1023 ebrei romani deportati si sono salvati. Nessun bambino". Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri, a margine della visita a Birkenau in occasione del Viaggio della Memoria, organizzato da Roma Capitale e dalla Città Metropolitana, con la collaborazione della Fondazione Museo della Shoah e della Comunità Ebraica di Roma. "L'Europa moderna nasce sulla sconfitta del nazifascismo e sulla esigenza di ricordare e non dimenticare - ha aggiunto Gualtieri -. Il nostro dovere è fare della memoria e della sua continua elaborazione un pilastro per costruire un futuro in cui questi errori e orrori non possano più accadere".