LEVI (FINLANDIA) (ITALPRESS) – Colpo di scena nella seconda manche dello slalom di Levi, valevole per la Coppa del Mondo femminile di Sci Alpino. A vincere è Mikaela Shiffrin; l’americana chiude con il tempo totale di 1’51″68.

La slovacca Petra Vlhova, che aveva chiuso in testa la prima parte della gara, ha inforcato compromettendo una vittoria che sembrava già sua. Seconda la croata Leona Popovic a 18 centesimi dalla Shiffrin. Sul gradino più basso del podio la tedesca Lena Duerr con un gap di 30 centesimi. Ottima seconda manche da parte dell’unica azzurra tra le prime trenta Martina Peterlini che ha chiuso in dodicesima posizione.

– Foto: LivePhotoSport –

(ITALPRESS).