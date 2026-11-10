Zecchinato “Dati cartografici e satellitari condivisi con Province e Comuni per pianificare e utilizzare al meglio le risorse pubbliche”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Fare rete con le Province e i Comuni del Veneto, grazie al coordinamento tecnico della nostra Direzione Pianificazione Territoriale, rappresenta un passaggio fondamentale per costruire un quadro conoscitivo del territorio sempre più aggiornato, armonizzato e interoperabile. L’integrazione tra la cartografia tecnica di dettaglio e le più avanzate tecnologie satellitari ci permette non solo di ottimizzare le risorse pubbliche attraverso il riuso dei dati e degli applicativi, ma anche di dotare gli enti locali di strumenti innovativi per pianificare lo sviluppo sostenibile e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e al tessuto produttivo”. Lo ha detto l’assessore al governo del territorio, Marco Zecchinato, con riferimento agli schemi di accordo approvati dalla Giunta regionale, che rafforzano l’Infrastruttura di Dati Territoriali della Regione del Veneto (IDT-RV).

“Gli accordi hanno durata quinquennale e non comportano oneri per il bilancio regionale – spiega Zecchinato -. Prevedono la condivisione, l’integrazione e la produzione congiunta di dati geotopocartografici e servizi satellitari, per la pianificazione e il monitoraggio del territorio, l’interoperabilità delle banche dati e il riuso di servizi web e software tra enti pubblici”

“Il primo, con il Comune di Padova, integra le nostre banche dati territoriali, anche con l’aggiornamento della Carta Tecnica Regionale nella forma di Database Geotopografico – precisa l’assessore -, a sostegno di governo del territorio, tutela ambientale, gestione delle infrastrutture, protezione civile e innovazione digitale. Il secondo riguarda il progetto europeo Interreg ‘SAT.SDI.F.A.CT.ION’, di cui la Regione è capofila, e coinvolge le Province di Rovigo e di Vicenza e i Comuni di Altivole, Buttapietra, Jesolo, Padova, Porto Tolle, Schio, Treviso e Vicenza. Ci permetterà di integrare i dati satellitari nelle infrastrutture geospaziali locali e regionali, per una governance più efficiente su pianificazione sostenibile, monitoraggio ambientale e idrogeologico, transizione energetica, adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi. Con questi accordi Regione ed enti locali lavoreranno su dati condivisi e aggiornati, riutilizzando strumenti già disponibili per pianificare e gestire meglio il territorio”.

– Foto Regione Veneto –

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