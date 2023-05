Sgominata nel Lazio una banda specializzata in furti su camion

Sgominata dalla Guardia di finanza di Roma una banda specializzata in furti di merce su camion. Si tratta, in prevalenza, di articoli per la casa ed elettrodomestici trafugati nei rimorchi di grossi Tir. L'operazione, coordinata dalla Procura di Velletri, ha condotto a 8 misure cautelari. vbo/gtr