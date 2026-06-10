Sgominata ‘banda del buco’, 12 arresti tra Caserta e Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) - Gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di 12 persone, di cui 7 in carcere e 5 agli arresti domiciliari, appartenenti alla cosiddetta "banda del buco", protagonisti di diverse rapine commesse in provincia di Napoli e Caserta, presso agenzie di istituti bancari e uffici postali. I provvedimenti sono stati emessi dal gip presso il Tribunale di Napoli Nord. Gli indagati sono italiani residenti nella provincia di Napoli, indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine a mano armata ed alla detenzione abusiva di armi da guerra. Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Caserta, sono state avviate in seguito ad una rapina messa a segno il 16 gennaio 2023, presso la Banca Popolare di Milano sita in Giugliano in Campania, nel corso della quale alcuni soggetti, con il volto coperto ed armati, si erano introdotti all'interno della banca, attraverso un tunnel che dalla rete fognaria conduceva ai locali dell'istituto di credito. vbo/mca2 (Fonte video: Polizia di Stato)