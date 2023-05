ROMA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Roma Capitale stanno procedendo alle operazioni di sgombero di 3 appartamenti Ater di edilizia popolare, nella zona di San Basilio, in via Loreto ed in via Pio Briziarelli.

Nei due immobili in via Loreto sono state trovate rispettivamente all’interno 2 donne con i propri figli. L’appartamento in via Pio Briziarelli è risultato invece libero ma con la presenza di masserizie quasi totalmente raccolte in sacchi.

Nel corso delle operazioni di liberazione degli immobili si era costituito nei pressi della zona un “picchetto antisfratto” composto da circa 10 persone.

