MILANO (ITALPRESS) – Un insieme di aziende dotate di un coordinamento centrale in grado di promuovere un’offerta unica e accrescerne la competitività a livello nazionale e internazionale: questa la missione di SG Company, il cui Ceo Davide Verdesca è stato intervistato da Claudio Brachino per il mgazine televisivo Italpress Economy.

L’integrazione tra diverse aziende non le priva affatto della loro autonomia in quanto, spiega Verdesca, “ogni azienda mantiene la propria organizzazione, noi le gestiamo a livello di marketing e new business: l’idea è far diventare le aziende più competitive e umane, inserendole in un sistema di condivisione. Per acquisire un’azienda basta mettere i soldi, ma per integrarle ci vuole un lavoro importante”.

Quattro le città italiane in cui SG Company è operativa: Milano (con diverse sedi), Roma, Torino e Rimini. La sfida è andare oltre il concetto di start-up, dal momento che secondo Verdesca “realizzarne una in Italia è una missione quasi ciclopica, perchè è difficile trovare capitali ed è molto diverso dal fare impresa: oltre a dare spazio ai giovani bisogna riuscire a metterli a sistema. Se oggi vogliamo essere sostenibili dobbiamo partire dalle piccole cose e dotarci di una nostra identità digitale”.

