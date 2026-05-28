Uber lancia la nuova funzionalità di sicurezza “Audio Recording” per gli utenti

ROMA (ITALPRESS) – Arriva anche in Italia una nuova funzione di Uber che consente agli utenti di registrare e conservare una traccia audio del viaggio e, in caso di necessità, condividerla direttamente tramite l’app con i sistemi di supporto della piattaforma. La novità è pensata per offrire ai passeggeri maggiore tranquillità e un ulteriore modalità di accesso al supporto direttamente tramite l’app Uber.

“Innovazione tecnologica, sicurezza e privacy sono dunque i pilastri di questa importante novità – si legge in una nota -: a partire da oggi Uber rende disponibile la funzionalità ‘Audio Recording’ per gli utenti, offrendo un nuovo strumento di sicurezza integrato nell’app, progettato per sentirsi più sicuri e supportati durante le corse. In pratica, la funzionalità offre ai passeggeri (rider) di registrare audio direttamente tramite l’app Uber durante una corsa e scegliere se condividere la registrazione con Uber in caso di segnalazione di un incidente relativo alla sicurezza. Uno strumento per rafforzare serenità e fiducia durante gli spostamenti”.

‘Audio Recording’ è stata progettata tenendo la privacy al centro. Sono i passeggeri a decidere se attivarla o meno e, anche dopo l’attivazione, possono registrare solo premendo manualmente un pulsante durante la corsa. Ogni registrazione è criptata e salvata in modo sicuro sul dispositivo del passeggero, che non può modificarla o condividerla esternamente. Uber, da parte sua, può accedere alle registrazioni solo se inviate dall’utente come parte di una segnalazione relativa alla sicurezza. Tutte quelle non inviate, invece, vengono eliminate automaticamente dopo 14 giorni.

“La sicurezza è una priorità assoluta per Uber e continuiamo a investire in tecnologie che aiutino i rider a sentirsi più sicuri e supportati durante i viaggi – ha dichiarato Davide Archetti, General Manager per il Sud Europa di Uber – Che si tratti di tornare a casa dopo una cena con amici, uscire dal lavoro tardi la sera o viaggiare da soli, Audio Recording offre ai passeggeri un ulteriore livello di tranquillità direttamente sull’app Uber. È importante sottolineare che la funzionalità è stata progettata con solide garanzie di privacy, offrendo maggiore controllo agli utenti e supportando al contempo le indagini di sicurezza in caso di segnalazioni”.

Audio Recording è l’ultima aggiunta alla suite Uber di strumenti di sicurezza, che include già RideCheck, verifica PIN, Share My Trip e il pulsante SOS integrato nell’app. La funzionalità inizierà a essere disponibile per gli utenti in Italia a partire da oggi.

– foto ufficio stampa Uber –

(ITALPRESS).