TORINO (ITALPRESS) – Appartamento in fiamme a Settimo Torinese. Gli abitanti dello stabile sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco. Evacuati con l’autoscala alcuni residenti bloccati ai piani alti del palazzo. Le fiamme sono state spente. Sono in atto operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. (ITALPRESS).

Foto: Vigili del Fuoco