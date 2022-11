Sette versioni per la nuova Mercedes Classe A

La nuova Mercedes Classe A porta una ventata di novità nel segmento delle compatte. Disponibile in versione hatchback e sedan, già dal frontale trasmette potenza e dinamismo. Il cofano è inclinato in avanti con due rigonfiamenti e il ripido "shark nose". La griglia del radiatore è stata ridisegnata con il motivo a stella e i fari piatti, disponibili come optional in una variante a LED. tvi/gsl