2 Giugno, Mattarella depone una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso il suo omaggio al Milite ignoto all'Altare della Patria alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e dei presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e del ministro della Difesa Crosetto. Il capo dello Stato ha deposto la corona d'alloro al Milite ignoto a cui ha fatto seguito i il passaggio delle Frecce tricolori. abr/mca2 (Fonte video: Quirinale)