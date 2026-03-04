Serre in casa per coltivazione di marijuana, 55enne arrestato nel Vibonese

VIBO VALENTIA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Sellia Marina, in collaborazione con il Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno arrestato un 55enne del posto accusato di coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

All’interno del suo appartamento, sottoposto a perquisizione domiciliare per l’odore di marijuana proveniente dai piani superiori, segnalato dal cane antidroga, i Carabinieri hanno rinvenuto due serre artificiale perfettamente allestite, contenenti sei piante di marijuana in crescita, dotate di sistemi autonomi di aerazione, illuminazione e ventilazione. In un’altra stanza, adibita a deposito, sono stati rinvenuti oltre 2000 semi di cannabis e circa 1 chilo di marijuana essiccata, parte della quale già suddivisa in barattoli. Recuperato anche materiale per il confezionamento e la pesatura, ritenuto indicativo della finalità di spaccio. L’arresto è stato convalidato dal gip.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).