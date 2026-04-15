ROMA (ITALPRESS) – Sarà Matteo Marchetti ad arbitrare Inter-Cagliari, anticipo in programma alle 20.45 di venerdì sera a San Siro. Insieme al fischietto della sezione di Ostia Lido ci saranno i guardalinee Rossi e Cavallina, il quarto ufficiale di gara Bonacina, quindi Meraviglia e Di Bello addetti Var. La 33esima giornata verrà aperta sempre venerdì, alle 18.30, dall’anticipo Sassuolo-Como che sarà diretto da Francesco Fourneau di Roma. Sabato 18 tre partite: alle 15 Udinese-Parma (arbitro Davide Di Marco di Ciampino), alle 18 Napoli-Lazio (al Maradona dirige Luca Zufferli di Udine) e alle 20.45 Roma-Atalanta (Matteo Marcenaro di Genova). Domenica si comincia alle 12.30 con il lunch-match Cremonese-Atalanta che sarà diretto da Michael Fabbri di Ravenna. Alle 15 Verona-Milan (Daniele Chiffi di Padova), alle 18 Pisa-Genoa (Valerio Crezzini di Siena) e alle 20.45 Juventus-Bologna (Luca Massimi di Termoli). Infine lunedì 20 il posticipo Lecce-Fiorentina, affidato a Fabio Maresca di Napoli.

LE DESIGNAZIONI COMPLETE

Sassuolo – Como (17/04, ore 18.30)

arbitro: Fourneau di Roma

Inter – Cagliari (17/04, ore 20.45)

arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Udinese – Parma (18/04, ore 15)

arbitro: Di Marco di Ciampino

Napoli – Lazio (18/04, ore 18)

arbitro: Zufferli di Udine

Roma – Atalanta (18/04, ore 20.45)

arbitro: Marcenaro di Genova

Cremonese – Torino (ore 12.30)

arbitro: Fabbri di Ravenna

Verona – Milan (ore 15)

arbitro: Chiffi di Padova

Pisa – Genoa (ore 18)

arbitro: Crezzini di Siena

Juventus – Bologna (ore 20.45)

arbitro: Massimi di Termoli

Lecce – Fiorentina (20/04, ore 20.45)

arbitro: Maresca di Napoli

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).