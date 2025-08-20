ROMA (ITALPRESS) – Prima giornata di campionato e prime designazioni per la Can. Ad aprire la Serie A stagione 2025-2026 due anticipi: alle 18.30 in campo i campioni d’Italia del Napoli impegnati al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il neopromosso Sassuolo. A dirigere l’incontro sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, con Lo Cicero e Yoshikawa come assistenti, il quarto ufficiale di gara Rapuano e gli arbitri Var Di Bello e Aureliano. Sempre alle 18.30 Genoa-Lecce che è stata affidata a Davide Massa di Imperia. Altre due gare in programma sabato, entrambe con inizio alle 20.45: Milan-Cremonese (Collu di Cagliari) e Roma-Bologna (Zufferli di Udine). Stessi orari per domenica con due partite alle 18.30, ovvero Cagliari-Fiorentina (Sozza di Seregno) e Como-Lazio (Manganiello di Pinerolo), mentre alle 20.45 si giocheranno Atalanta-Pisa (Arena di Torre del Greco) e Juventus-Parma (Marcenaro di Genova). Lunedì 25 chiuderanno la prima giornata di campionato Udinese-Verona (Tremolada di Monza), con fischio d’inizio alle 18.30, e Inter-Torino (La Penna di Roma) in programma alle 20.45.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA PRIMA GIORNATA DI SERIE A

Genoa – Lecce (23/08, ore 18.30) arbitro: Massa di Imperia

Sassuolo – Napoli (23/08, ore 18.30) arbitro: Ayroldi di Molfetta

Milan – Cremonese (23/08, ore 20.45) arbitro: Collu di Cagliari

Roma – Bologna (23/08, ore 20.45) arbitro: Zufferli di Udine

Cagliari – Fiorentina (24/8 ore 18.30) arbitro: Sozza di Seregno

Como – Lazio (24/8 ore 18.30) arbitro: Manganiello di Pinerolo

Atalanta – Pisa (24/8 ore 20.45) arbitro: Arena di Torre del Greco

Juventus – Parma (24/8 ore 20.45) arbitro: Marcenaro di Genova

Udinese – Verona (25/08, ore 18.30) arbitro: Tremolada di Monza

Inter – Torino (25/08, ore 20.45) arbitro: La Penna di Roma

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).