Sergio “Pippo Baudo è la Rai, giusto omaggiarlo qui”

ROMA (ITALPRESS) - "Pippo Baudo è la Rai. Abbiamo voluto omaggiarlo nella sua casa, il Teatro Delle Vittorie, dove ha realizzato straordinarie trasmissioni ed eventi. Era giusto omaggiarlo e averlo qui con noi". Così Roberto Sergio, direttore generale della Rai, alla camera ardente allestita per Pippo Baudo al teatro delle Vittorie, a Roma. "Il consiglio d'amministrazione" troverà un modo per omaggiarlo "quando si riunirà a settembre", spiega.