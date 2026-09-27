ROMA (ITALPRESS) – Il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale di Papa Leone XIV per l’Ucraina e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si recherà oggi a Mosca. A riportarlo è la TASS.

Da domani al 30 settembre, Zuppi terrà una serie di incontri nella capitale russa per discutere le modalità di risoluzione dei problemi umanitari e trovare soluzioni alla crisi ucraina, come riporta l’agenzia russa.

Intanto il leader Ucraino, Volodymyr Zelensky, dice di non credere al fatto che i russi vogliano la fine della guerra: “I russi non si stanno preparando a porre fine alla guerra, almeno per ora. Putin trova sempre qualche scusa banale: non incontrarsi, non organizzare un incontro trilaterale, non dialogare, non porre fine alla guerra, non fermare le uccisioni… È così da anni, e tutti i nostri partner lo percepiscono. Cerca pretesti per continuare a combattere”, scrive sui social.

“La storia è sempre la stessa – afferma il presidente ucraino -, e il nostro recente incontro con il Presidente degli Stati Uniti lo ha dimostrato. Anche l’America vede la situazione allo stesso modo. Stiamo lavorando insieme a questo obiettivo: con l’America, con l’Europa, con il Canada, con il Giappone e con molti altri Paesi in tutto il mondo che stanno

aiutando l’Ucraina”, spiega.

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(ITALPRESS).