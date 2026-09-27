Trump “Mi aspetto ulteriori colloqui con l’Iran”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi aspetto ulteriori colloqui con l’Iran” questa settimana. “Vogliono raggiungere un accordo, ma non è l’accordo che voglio io. È quello che forse avremmo accettato un anno fa. Hanno esagerato”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un’intervista ad Axios. Alla domanda se stesse valutando la possibilità di riprendere gli attacchi contro l’Iran, Trump ha risposto: “Ci penso sempre”.

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