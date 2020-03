NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Serata da dimenticare per Danilo Gallinari e Nicolo’ Melli. Per il lungo di Sant’Angelo Lodigiano 15 punti ma con 0/4 da due e 4/9 da tre oltre a 3/5 ai liberi, 4 rimbalzi, una palla recuperata e una persa in 29′ nella sconfitta di Oklahoma City contro i Clippers, trascinati da Leonard (25 punti), Harrell e l’ex George (16 punti a testa). Per i Thunder, alla seconda sconfitta di fila, anche 24 punti di Schroder. Al tappeto pure i Pelicans di Melli, superati 139-134 da Minnesota. Il 29enne emiliano trova spazio per 19 minuti ma mette a referto solo 5 punti (2/6 dal campo con 0/3 dall’arco e 1/2 dalla lunetta), due rimbalzi, due assist e due palle recuperate. Zion Williamson sigla 25 punti, in tripla doppia Holiday (27 punti, 12 assist e 10 rimbalzi) ma dall’altro lato non sono da meno Beasley (28 punti) e Russell (23 punti di cui 14 nel secondo tempo). Non puo’ nemmeno sorridere Marco Belinelli, solo spettatore nella vittoria di misura di San Antonio su Charlotte (104-103) con Tim Duncan per la prima volta a fare le veci di Popovich in panchina: l’azzurro stava male e anche la sua presenza venerdi’ contro Brooklyn e’ in dubbio.

