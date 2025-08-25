Sequestro di sigarette di contrabbando e materiale pirotecnico illegale nel Foggiano

FOGGIA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Lucera ha sequestrato sigarette di contrabbando e fuochi pirotecnici detenuti illegalmente. L’intervento ha avuto luogo presso un esercizio commerciale dedito alla vendita di articoli per la casa, dove sono stati rinvenuti numerosi pacchetti di sigarette privi del contrassegno di Stato, destinati alla distribuzione sul mercato nero.

I finanzieri hanno inoltre scoperto circa 1.900 fuochi pirotecnici occultati in luoghi insoliti – tra cui l’interno di una fotocopiatrice – presumibilmente destinati alla vendita abusiva, in violazione delle normative vigenti in materia di sicurezza. A seguito dell’operazione sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 9 mila euro.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

