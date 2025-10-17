Sequestro di droga e munizioni a Catania, erano nascoste sul tetto di uno stabile del quartiere Villaggio Zia Lisa

CATANIA (ITALPRESS) – Nel corso dell’ultimo intervento di pattugliamento del territorio, i poliziotti della squadra cinofili della Questura di Catania hanno focalizzato la ricerca nel quartiere Villaggio Zia Lisa, a cominciare dalle zone ritenute maggiormente sensibili in quanto, già in passato, hanno fatto registrare episodi di spaccio, con il sequestro da parte della Polizia di significativi quantitativi di sostanze stupefacenti.

In questa circostanza, non appena i poliziotti hanno raggiunto uno stabile del quartiere, “Maui”, il cane antidroga della Questura, ha subito messo in allerta il suo conduttore, fiutando la presenza di stupefacenti all’esterno dell’immobile. Le ricerche dei poliziotti hanno confermato quanto segnalato da “Maui”. Sono stati trovati oltre 3 chili di marijuana, contenuta in un barattolo, trovato sul tetto dell’edificio. Oltre al contenitore in vetro, è stata recuperata una busta in plastica con ulteriori 220 grammi di marijuana e, poco distante, sono state rinvenute altre 16 dosi della medesima sostanza, per complessivi 352 grammi, avvolte in carta stagnola, pronte per la cessione. I poliziotti hanno approfondito il controllo dell’intera parte esterna dell’immobile, recuperando anche materiale idoneo per il confezionamento dello stupefacente e un bilancino di precisione, utile per la preparazione delle singole dosi. La droga e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati. Le verifiche sono poi proseguite nelle aree adiacenti all’edificio fino a quando l’attenzione dei poliziotti è stata richiamata dalla presenza di una borsa rossa, lasciata in strada. Una volta recuperata, al suo interno sono state trovate 34 cartucce da fucile integre. Quanto ritrovato è stato sequestrato e trasmesso al laboratorio della Polizia Scientifica per le analisi specialistiche e per gli approfondimenti investigativi.

