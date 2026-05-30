Sequestrati oltre 230 grammi di cocaina a Gela, arrestato un 69enne

GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – I Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno arrestato un uomo di 69 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è scattato durante un servizio di controllo del territorio nel centro abitato, dove i militari hanno notato il sospetto a bordo di una bicicletta elettrica mentre tentava di allontanarsi alla vista delle pattuglie. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire oltre 105 grammi di cocaina e un flacone di metadone privo di prescrizione medica. I controlli sono stati quindi estesi all’abitazione dell’uomo, dove sono stati scoperti altri due panetti di cocaina per circa 125 grammi complessivi, un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, ulteriori flaconi di metadone e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Parte della droga era nascosta in intercapedini e cavità murarie appositamente predisposte. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, l’uomo è stato condotto in carcere. Il Gip del Tribunale di Gela ha successivamente convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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