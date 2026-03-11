Sequestrati all’aeroporto di Malpensa 8 esemplari di corallo a rischio estinzione

VARESE (ITALPRESS) – Sequestrati all’aeroporto di Malpensa otto esemplari di corallo protetto dalla normativa internazionale “Cites”, in quanto a rischio estinzione. Nel corso dei controlli eseguiti da Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stata intercettata una coppia di turisti italiani che – proveniente dalle Mauritius – aveva occultato nei propri bagagli un’intera colonia di coralli formata da ben 8 esemplari rientranti nell’ordine della “scleractinia”, specie protetta dalla Convenzione internazionale di Washington – CITES che disciplina il commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione.

I Finanzieri, oltre ad effettuare il previsto accertamento merceologico per la definizione dell’ordine tassonomico del corallo, notavano come alcuni di questi esemplari presentassero caratteristiche quali odore e colorazione che mettevano in evidenza una recentissima estirpazione dalla barriera corallina, pratica che, se non ostacolata, è destinata all’impoverimento dell’intero ecosistema naturale. I coralli, sprovvisti degli appositi certificati di origine o di licenza previsti dalla disciplina convenzionale internazionale, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, mentre ai passeggeri è stata comminata una sanzione amministrativa di 5 mila euro.

– Foto ufficio stampa GDF –

(ITALPRESS).