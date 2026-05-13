Hantavirus, Bertolaso “Negativo il paziente inglese in quarantena all’ospedale Sacco”

Milano, La conferenza stampa per fare il punto sui feriti e sulle dimissioni di due ragazzi ustionati nell'incendio di Capodanno a Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera ricoverati all'Ospedale Niguarda. Nella foto: Guido Bertolaso (medico e assessore al Welfare di Regione Lombardia)

MILANO (ITALPRESS) – “Il cittadino britannico sottoposto nella serata di ieri ad accertamenti virologici è risultato negativo, così come il suo accompagnatore”. Lo fa sapere l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. Il turista britannico, di circa 60 anni, è attualmente in quarantena presso l’Ospedale Sacco di Milano in quanto contatto di un caso confermato di Hantavirus.

L’uomo si trovava a bordo del volo Sant’Elena-Johannesburg del 25 aprile scorso, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città sudafricana a causa dell’infezione da Hantavirus. A seguito delle indicazioni diffuse dal Ministero che prevedono la quarantena per tutti i passeggeri presenti sul volo interessato, al cittadino inglese è stato notificato l’obbligo di isolamento.

E’ quanto fa sapere in una nota la Regione Lombardia, sottolineando che, poiché il turista non dispone di una sistemazione privata idonea (alloggiava in B&B), si è reso necessario il trasferimento presso l’Ospedale Sacco, dove trascorrerà il periodo di quarantena.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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