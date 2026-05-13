Fermata una banda specializzata in furti tra Lombardia e Marche, 4 arresti nel Milanese

PESARO (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato, nell’ambito di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura di Pesaro, hanno fermato tre cittadini albanesi, ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione e ricettazione commessi tra Lombardia e Marche tra febbraio e aprile. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Milano insieme ai colleghi di Pesaro, ha consentito di individuare la base logistica del gruppo criminale in un box sotterraneo situato a Vimodrone, nel Milanese, utilizzato come punto di partenza per le trasferte finalizzate alla commissione dei reati.

Le indagini, sviluppate attraverso servizi di monitoraggio dinamico e attività di osservazione sul territorio, hanno permesso di ricostruire l’operatività del sodalizio criminale, caratterizzato da un’elevata mobilità sul territorio nazionale mediante l’utilizzo di autovetture di grossa cilindrata con targhe clonate. Nel corso delle operazioni sono state eseguite perquisizioni domiciliari che hanno consentito di rinvenire e sequestrare refurtiva di ingente valore, costituita da denaro contante, gioielli, orologi e attrezzi da scasso. Due degli indagati, di anni 35 e 25, sono stati rintracciati presso le rispettive abitazioni a Vimodrone e Pioltello, mentre proseguono le ricerche del terzo soggetto, presumibilmente rientrato in Albania.

Nel corso delle attività investigative sono inoltre emersi elementi a carico di ulteriori due cittadini albanesi, di 33 e 52 anni, risultati coinvolti in altri furti in abitazione commessi nel Nord Italia nell’aprile 2026. La coppia è stata rintracciata a Melzo, nel Milanese, e sottoposta a fermo. A carico di due degli indagati è stato inoltre eseguito un ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena residua rispettivamente di oltre 5 anni e 3 anni di reclusione. I provvedimenti restrittivi sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria competente. Le indagini sono tuttora in corso e la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile.

– Foto screenshot video Polizia di Stato –

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