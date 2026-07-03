Rocca inaugura le nuove Case della Comunità di Cesano e San Lorenzo

ROMA (ITALPRESS) – Una promessa mantenuta nei tempi stabiliti. A meno di un anno dalla posa della prima pietra (avvenuta il 9 luglio 2025), il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle, e il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, hanno inaugurato questa mattina la nuova Casa della Comunità di Cesano, in via della Stazione di Cesano 423 e, in modalità remota, anche la Casa della Comunità di San Lorenzo, situata in via dei Frentani 6.

Si tratta di un investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro, tra fondi PNRR e regionali. Entrambe le strutture opereranno in modalità Spoke, garantendo una presenza medica e infermieristica H12, 6 giorni su 7, ferma restando la continuità assistenziale. Per potenziare la diagnostica di prossimità di entrambi i presidi, sono stati inoltre investiti 100mila euro (fondi Pnrr) in nuove apparecchiature elettromedicali (ecografi, elettrocardiografi, spirometri, dermatoscopi, doppler portatili e defibrillatori

Frutto di una virtuosa sinergia di rigenerazione urbana con il ministero della Difesa e l’Esercito italiano, la struttura sorge in un’area verde di circa 1700 metri quadrati adiacente alla Caserma Bartolomei (ex circolo della Scuola di Fanteria). L’investimento totale dell’intervento è stato di 2.924.284 euro.

Tra i servizi all’interno: CUP, PUA (Punto Unico di Accesso integrato con i servizi sociali del Municipio XV), ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), ambulatori di Medicina Generale, Pediatria, Specialistica e Infermieristico, Sala Prelievi, Continuità Assistenziale, UCA (Unità di Continuità Assistenziale) e centro vaccinazioni adulti e pediatriche. Sviluppata all’interno di un immobile degli anni ’60 in via dei Frentani 6, la struttura rappresenta un punto di riferimento cruciale per il quartiere. Un budget complessivo di 1.265.336 euro ha permesso di rendere più fruibili i servizi di questo spoke: Accoglienza e CUP, Sportello Polifunzionale, PUA, Ambulatori Specialistici (tra cui cardiologia e diabetologia), Ambulatorio Infermieristico di Famiglia e Comunità (IFeC), Medici di Medicina Generale (MMG), Unità di Cure Primarie (UCP), Unità di Cure Assistenziali H12, punto prelievi e spazi dedicati al volontariato.

– Foto ufficio stampa Regione Lazio –

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