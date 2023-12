VIBO VALENTIA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Gruppo di Vibo Valentia hanno sequestrato circa 340 Kg di fuochi d’artificio e denunciato a piede libero, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, 3 persone.

L’attenzione dei militari è stata rivolta verso tre attività commerciali che, tra le altre cose, esponevano per la vendita ingenti quantitativi di articoli pirotecnici, focalizzandosi, in particolare sul riscontro, da parte degli esercenti controllati, del possesso dei titoli autorizzatori per la vendita degli stessi, nonchè sul rispetto dei necessari requisiti di sicurezza, ma avendo rinvenuto i fuochi d’artificio stoccati accanto a materiali altamente infiammabili, pertanto, in pericolosissime condizioni di sicurezza, in assenza delle prescritte autorizzazioni, è scattato il sequestro e la denuncia dei responsabili alla locale Procura della Repubblica.

Un arresto della Guardia di Finanza di Cosenza per detenzione illegale di 140.000 fuochi d’artificio – del peso di una tonnellata – estremamente pericolosi.

I militari del Gruppo Sibari hanno individuato e perquisito un garage di una palazzina di tre piani situata in pieno centro del Comune di Corigliano. E’ qui hanno rinvenuto l’ingente quantitativo di artifizi pirotecnici, tra cui moltissimi di fattura artigianale in assenza di qualsivoglia requisito di sicurezza, pronti per essere ceduti al mercato clandestino in

vista del capodanno. L’arrestato è stato condotto presso la casa Circondariale di Castrovillari.

-Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).