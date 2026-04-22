Sequestrati 6kg di droga e 9 mila euro, arrestato 35enne in provincia di Roma

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Capena, in provincia di Roma, hanno arrestato un 35enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono alla tarda serata del 20 aprile quando i militari, nei pressi di un esercizio commerciale, hanno proceduto al controllo di un 53enne trovato in possesso di una dose di cocaina.

L’immediata estensione degli accertamenti all’interno del bar ha permesso agli investigatori di rinvenire i primi 17 grammi di cocaina nella disponibilità del 35enne. La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo ha consentito di portare alla luce un ingente quantitativo di droga: all’interno di un borsone sono stati infatti rinvenuti 6 panetti di cocaina per un peso complessivo di oltre 6 chili.

Contestualmente, i militari hanno sottoposto a sequestro materiale per il confezionamento dello stupefacente, la somma in contanti di oltre 9 mila euro, ritenuta provento dell’attività illecita, e 61 pacchetti di sigarette privi del contrassegno del Monopolio di Stato.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso il carcere di Roma Rebibbia.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).