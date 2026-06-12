ROMA (ITALPRESS) – La Regione Lazio è a New York con una missione istituzionale guidata dal Presidente Francesco Rocca e dalla Vicepresidente e Assessore Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione Roberta Angelilli. Al centro della visita la partecipazione a SMAU | Italy RestartsUp, principale appuntamento dedicato all’innovazione italiana negli Stati Uniti, dove il Lazio è presente con una delegazione di 15 startup e imprese innovative del territorio selezionate tramite bando. La partecipazione a SMAU rappresenta un’importante occasione per mettere in contatto l’ecosistema dell’innovazione del Lazio con investitori, grandi aziende, acceleratori e partner internazionali, promuovendo opportunità di crescita, collaborazione e sviluppo sui mercati globali. Accanto agli appuntamenti di SMAU, la delegazione regionale è impegnata in una serie di incontri istituzionali e operativi con interlocutori strategici dello Stato e della Città di New York. La missione è stata l’occasione per meeting con Empire State Development, l’agenzia responsabile dello sviluppo economico dello Stato di New York, per approfondire opportunità di collaborazione nei settori dell’innovazione e degli investimenti, e con NYC Tourism + Conventions sui temi della promozione territoriale e dei flussi turistici.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai temi della salute e del welfare. La delegazione guidata dal Presidente Rocca ha incontrato la Deputy Mayor for Health and Human Services Helen Arteaga e i vertici di NYC Health + Hospitals, il più grande sistema sanitario pubblico degli Stati Uniti, per un confronto sulle best practices e sulle possibili collaborazioni nei settori della sanità, dell’inclusione sociale e dei servizi alla persona. La missione a New York rappresenta il naturale proseguimento del percorso di relazioni istituzionali e internazionali che la Regione Lazio ha costruito negli Stati Uniti negli ultimi anni. Dopo il successo della partecipazione come Regione d’Onore agli appuntamenti promossi dalla NIAF nel 2025, tra cui il Business Forum ospitato al Nasdaq lo scorso aprile, e dopo la missione dedicata all’accompagnamento delle startup laziali nella Silicon Valley, il Lazio torna nella capitale economica degli Stati Uniti con l’obiettivo di consolidare i rapporti avviati con istituzioni, imprese, investitori e centri di ricerca. Un percorso volto a trasformare relazioni e dialogo in opportunità concrete di collaborazione nei settori dell’innovazione, dello sviluppo economico, della sanità, della ricerca e della promozione internazionale del territorio, rafforzando il confronto con un partner strategico come gli Stati Uniti.

“Qui a SMAU New York si respira grande energia e innovazione. Sono orgoglioso di accompagnare le 15 startup del Lazio che abbiamo selezionato per questa missione: realtà giovani, dinamiche e ricche di talento, alcune delle quali hanno già avviato collaborazioni e contratti di rilievo. È un’occasione importante per far conoscere negli Stati Uniti la creatività, le competenze tecnologiche e la capacità di innovazione del nostro territorio. Dall’intelligenza artificiale ai droni, dalle biotecnologie all’energia, queste imprese rappresentano una straordinaria ricchezza intellettuale e imprenditoriale di cui il Lazio può andare orgoglioso” ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

“Essere a New York con le startup del Lazio rappresenta un’opportunità straordinaria per accompagnare le nostre imprese nei percorsi di crescita e di apertura ai mercati internazionali. Il sostegno all’innovazione è una delle priorità della Regione Lazio e per questo abbiamo investito la cifra record di 140 milioni di euro a favore di startup e imprese innovative. Vogliamo creare le condizioni affinché il talento, la ricerca e la capacità imprenditoriale presenti nel nostro territorio possano competere e affermarsi sui principali mercati globali”, ha dichiarato il vicepresidente e Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

– Foto ufficio stampa Regione Lazio –

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