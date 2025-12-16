Sequestrati 4 mila articoli tra giocattoli e abiti contraffatti, 5 denunce a Roma

ROMA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito di un piano di controlli finalizzato alla prevenzione della contraffazione e della commercializzazione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza, hanno effettuato una serie di verifiche presso esercizi commerciali al dettaglio situati nei quartieri del litorale e del quadrante sud-ovest della Capitale, procedendo al sequestro di oltre 4.000 articoli illecitamente riprodotti e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Nel corso delle ispezioni presso cinque punti vendita, le Fiamme gialle del 6^ Nucleo Operativo Metropolitano di Roma hanno trovato e sequestrato capi di abbigliamento e accessori recanti marchi riconducibili a note griffe, nonché riproduzioni di giocattoli ispirati a personaggi e prodotti di largo consumo, risultati non rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati alla ricostruzione della catena distributiva e all’individuazione dei canali di produzione e di smistamento della merce sequestrata. I titolari degli esercizi commerciali sottoposti a controllo sono stati denunciati.

