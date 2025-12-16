Sequestrati 4 chili di cocaina a Ostia, due arresti

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno arrestato un 38enne e un 21enne, trovati in possesso di oltre 4 chili di cocaina. Entrambi devono rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Notati mentre scendevano da un mezzo pubblico a Ostia, i due hanno cercato di liberarsi di uno zainetto dove all’interno c’erano quattro panetti. Il gesto è stato anche ripreso dalle telecamere presenti in zona, attribuendo senza ombra di dubbio la sostanza ai due fermati.

I successivi sviluppi investigativi, hanno condotto i Carabinieri della Compagnia di Ostia nuovamente a piazza Gasparri, nota zona per lo smercio degli stupefacenti ma anche perché vi risiedono molteplici membri della famiglia Spada, dove è stato individuato un immobile organizzato quale punto di spaccio con all’interno altra cocaina, pari a 77 grammi, nonché materiale per il confezionamento e bilancini. Dopo la convalida dell’arresto da parte del gip, il 38enne è rimasto in carcere mentre il 24enne è stato scarcerato.

