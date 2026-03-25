Sequestrati 2 kg di droga in una base di stoccaggio a Roma, 3 arresti

ROMA (ITALPRESS) – Oltre due chili di hashish pronti per essere smistati sul mercato, già suddivisi in valigie, borse da viaggio e contenitori termici. E’ quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato all’interno di un appartamento trasformato in base di stoccaggio della droga. Sono stati i poliziotti del Commissariato Romanina a scoprire il canale di approvvigionamento e distribuzione, riconducendolo a tre uomini, italiani di età compresa tra i 44 ed i 63 anni, che dovranno rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intera filiera è stata ricostruita a partire dai movimenti sospetti del primo uomo, che hanno poi permesso di risalire, a catena, agli altri indagati. L’attenzione degli agenti è stata catturata da un presunto pusher, che faceva da spola tra la strada ed uno stabile della zona. Poi, si è aggiunto il secondo “tassello” della catena quando un altro uomo è sopraggiunto a bordo di uno scooter, che ha parcheggiato nelle immediate vicinanze dello stabile. Dal controllo del bauletto, al cui interno è stato trovato 1 chilo di hashish, occultato in un panno di cotone, gli agenti hanno così proseguito gli accertamenti nella abitazione in uso al primo dei soggetti sottoposti a verifiche. L’apparenza di un appartamento ordinario è stata tradita dall’arrivo di una terza persona, un 64enne romano, effettivo proprietario dell’alloggio. L’immediata perquisizione domiciliare ha consentito di ricongiungere gli anelli della catena. In una stanza, già sistemato in ordine in valige, borse da viaggio e contenitori termici, gli agenti hanno trovato un altro chilo di hashish, pronto a partire verso altri canali di distribuzione. I panetti erano confezionati con cura, sigillati e contrassegnati da loghi distintivi, come etichette pronte per alimentare un mercato parallelo. Altri 10 grammi di marijuana sono stati trovati su un tavolo del terrazzo, oltre a banconote di piccolo taglio rinvenute nelle tasche di uno dei tre identificati. Per i tre presunti pusher è scattato l’arresto.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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