FOGGIA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza in oltre 360 interventi ha sequestrato 150 chilogrammi di sostanze

stupefacenti, principalmente cocaina, hashish e marijuana.

Gli interventi sono stati effettuati presso la stazione Ferroviaria di Foggia e nelle zone limitrofe, ai caselli

autostradali, lungo le principali strade di comunicazione provinciale, tra cui la SS 16 e la SS 89 garganica, le

principali zone della movida ed i parchi pubblici ovvero nel corso di mirate perquisizioni.

L’azione dei cani antidroga ha portato, in dettaglio, ad oltre 320 segnalazioni alla Prefettura per quanto riguarda uso personale, cui consegue l’avvio delle procedure amministrative previste dal testo unico sugli stupefacenti, nonchè alla denuncia

di 43 persone, di cui 11 arrestate, perchè trovate in possesso di quantità rilevanti.

