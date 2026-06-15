Banco Bpm e Canottieri Napoli insieme tra sport e inclusione con “Tutti in Campo”

NAPOLI (ITALPRESS) – Una bella mattinata all’insegna di sport e condivisione al Circolo Canottieri Napoli dove si è tenuta la manifestazione conclusiva dell’edizione 2025-2026 del progetto “Tutti in Campo”, programma di promozione dell’inclusione e del benessere giovanile attraverso il triathlon. Un’iniziativa fortemente sostenuta da Banco Bpm, eccellenza del sistema bancario nazionale e internazionale, e finalizzata a creare un gruppo di sportivi “senza barriere”: giovani e non di ogni estrazione, con disabilità o meno, tecnici, dirigenti e genitori si sono uniti per cimentarsi in una disciplina completa e complessa che mette insieme nuoto, bici e corsa.

I risultati sportivi ottenuti sono eccellenti ma, ancor più importante, i benefici riscontrati in termini di benessere individuale e di gruppo: è una nuova frontiera della aggregazione sociale, che ha lo sport come mezzo e l’integrazione come fine. Hanno partecipato a “Tutti in Campo” 15 ragazzi e 6 tecnici, per complessive 4.000 ore di lezione. Coinvolto anche un atleta master ipovedente, Roberto Bellotti, che, il 24 maggio scorso, ha concluso l’Aquathlon Napoli con il supporto di due accompagnatori nella corsa (3 km) e in acqua (750 mt).

L’intera iniziativa è stata presentata nel Salone De Gaudio del sodalizio giallorosso, al Molosiglio, nel corso di un incontro al quale hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Canottieri, Giancarlo Bracale, con i due vice Roberto Imperatrice e Renato Notarangelo, i consiglieri al triathlon Alessandro Fattore e Claudio Calveri, il Ceo di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, la presidentessa del Consiglio comunale di Napoli, Enza Amato, e alcuni testimonial d’eccezione come i campioni dello sport napoletano Sandro Cuomo, Patrizio Oliva, Carlo Silipo e Valerio Cuomo. Intervenuto con un videomessaggio pure il presidente nazionale dell’Ussi, Gianfranco Coppola.

“Questo posto evoca la mia infanzia, la mia adolescenza, la mia gioventù. Grazie al presidente Bracale oggi il circolo è una casa aperta agli atleti” dice il Ceo di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, che, anche in un momento delicato dal punto di vista finanziario, sostiene in maniera convinta l’iniziativa promossa in tandem con la Canottieri.

“Ancora combatto, dopo aver resistito l’anno scorso a un attacco da parte di una grande banca italiana, che abbiamo vinto con molto orgoglio – afferma -. Quest’anno – spiega – siamo impegnati in un’altra grande operazione, nella quale, dall’altra parte, vediamo un colosso che è 7-8 volte più grande di noi. Questo è lo spirito dello sport, non arrendersi, continuare a dare il meglio, cercare di fare il possibile. Poi sappiamo che non c’è solo il merito sportivo, ma contano anche i mezzi che si hanno a disposizione. Le banche vivono di territorio, vivono di famiglie, vivono di imprese, vivono di risparmio e di finanziamenti. Noi cercheremo di fare il nostro” chiosa Castagna.

“Tutti in Campo ci vede insieme, uniti per un obiettivo da raggiungere con la massima apertura nei confronti dei ragazzi che vogliono partecipare – sottolinea invece Alessandro Fattore, consigliere con delega al Triathlon della Canottieri Napoli -. In questo progetto ognuno ha un ruolo, dai tecnici ai dirigenti, dai genitori ai ragazzi, ciascuno per le proprie competenze, per raggiungere insieme gli obiettivi. Siamo pronti a proseguire con al nostro fianco Banco Bpm, che crede in questa iniziativa e ci ha consentito di metterla in pratica, e le istituzioni che ci affiancano, come è già accaduto in occasione della gara di aquathlon dello scorso 24 maggio, inserita nel programma di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026″.

– Foto xc9/Italpress –

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