Sequestrati 133 kg di droga e 48 mila euro, 47enne arrestato nel Modenese

FORMIGINE (MODENA) (ITALPRESS) – Un ingente carico di sostanze stupefacenti, dal valore stimato sul mercato al dettaglio di oltre 2 milioni di euro, è stato intercettato dai Carabinieri nel Modenese. Nel pomeriggio del 24 settembre scorso, a Formigine, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo e della Stazione locale hanno arrestato in flagranza un 47enne residente del posto, accusato di detenzione illecita di stupefacenti aggravata dall’ingente quantità. L’operazione è scattata nell’ambito di un mirato servizio antidroga. Attorno alle 15:00, un dispositivo in abiti civili ha notato l’uomo scendere da un’autovettura: alla vista dei militari, l’indagato ha insospettito gli operanti tentando una rapida fuga verso il veicolo. La perquisizione immediata ha condotto al rinvenimento, all’interno del garage di sua pertinenza, di tre grossi involucri contenenti circa 124 chilogrammi di hashish suddivisi in numerose panette.

I controlli sono stati quindi estesi all’abitazione e alla cantina con il supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale di Sassuolo. Nella cantina i Carabinieri hanno recuperato ulteriori 9,5 chilogrammi di cocaina suddivisi in sedici involucri, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Nell’appartamento sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati circa 48mila euro in contanti, nascosti tra lo zaino e i divani del soggiorno. Su disposizione della Procura della Repubblica, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Sant’Anna” di Modena. Nella giornata di ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari di Modena ha convalidato l’arresto applicando la custodia cautelare in carcere, fermo restando il principio della presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).