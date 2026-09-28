La Regione approva nuove linee di indirizzo per gli appalti del Servizio sanitario

BOLOGNA (ITALPRESS) – La Regione Emilia-Romagna ha introdotto nuove linee di indirizzo per gli appalti del Servizio sanitario regionale, con l’obiettivo di utilizzare il potere d’acquisto pubblico per promuovere lavoro dignitoso, inclusione, sicurezza e sostenibilità sociale, contrastando anche il dumping economico.

Le linee guida, presentate dal vicepresidente Vincenzo Colla ai firmatari del Patto per il Lavoro, il Clima e l’Economia sociale, prevedono criteri premiali, obblighi sugli standard sociali minimi, clausole di esecuzione, verifiche e sanzioni.

La dimensione economica dell’intervento è rilevante: nel 2025 Intercent-ER ha gestito 4,6 miliardi di euro di gare bandite, il 70% in più rispetto all’anno precedente, e 4,3 miliardi di convenzioni attivate, con una crescita del 153%. Attraverso le convenzioni, le Aziende sanitarie hanno effettuato ordinativi per 2,7 miliardi, mentre le procedure gestite direttamente sulla piattaforma Sater hanno raggiunto 1,5 miliardi.

“L’appalto pubblico non è solo l’acquisto al prezzo più basso, è una leva strategica per creare valore pubblico”, sottolinea Colla, evidenziando l’obiettivo di valorizzare le imprese che investono in affidabilità, certificazioni, inclusione, salute e sicurezza e di verificare il rispetto degli standard anche lungo la catena di fornitura.

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