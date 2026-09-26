Inaugurato a Fidenza il nuovo Polo scolastico Villa Ferro, Foti “10,5 milioni di euro di risorse Pnrr per la realizzazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono particolarmente orgoglioso di essere qui a Fidenza per visitare una delle 166 nuove scuole realizzate in Italia con i fondi del PNRR, attraverso l’Investimento che prevede la costruzione di nuove scuole in sostituzione di edifici esistenti. È la dimostrazione concreta di come le risorse del Piano possano trasformarsi in opere al servizio delle nostre comunità e del futuro dei nostri ragazzi. Perché la qualità del sistema scolastico passa anche attraverso le strutture di cui si può disporre”. Lo dichiara il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Tommaso Foti, intervenendo all’inaugurazione del nuovo Polo scolastico di Villa Ferro a Fidenza.

“Per la realizzazione dell’opera sono stati destinati 10,5 milioni di euro di risorse PNRR, nell’ambito di un investimento complessivo di circa 16,5 milioni – aggiunge Foti -. L’intervento ha previsto la realizzazione di un nuovo edificio scolastico nel quartiere Villa Ferro, in sostituzione della precedente scuola Ongaro Cremonini. Abbiamo così un nuovo edificio moderno, progettato secondo criteri di sostenibilità energetica e sicurezza, con laboratori, biblioteca, mensa e palestra, spazi per la socialità e un’ampia area verde, pensato per offrire agli alunni ambienti più funzionali e adeguati alle esigenze della didattica”.

“Tra pochi giorni, il 30 settembre, presenteremo a Bruxelles la richiesta per la liquidazione della decima rata, pari a 28,4 miliardi di euro, legata a 156 obiettivi – sottolinea Foti -. Abbiamo inoltre raggiunto l’obiettivo dei 150mila nuovi posti per gli asili nido. E Fidenza ha fatto la sua parte sul fronte dell’istruzione, con cinque progetti PNRR dedicati alle scuole e ai servizi per l’infanzia. Questo polo dimostra concretamente come le risorse del PNRR possano tradursi in infrastrutture e servizi migliori per le comunità”, conclude Foti.

Il Comune di Fidenza è soggetto attuatore di 25 progetti PNRR, con quasi 17 milioni di euro di finanziamento PNRR, a valere su un finanziamento complessivo di oltre 30 milioni di euro. I pagamenti a valere sulle risorse PNRR ammontano a quasi 16 milioni di euro, pari a circa il 94% del finanziamento PNRR. Sulla base dei dati ReGiS, 24 dei 25 progetti PNRR del Comune di Fidenza risultano conclusi.

– Foto ufficio stampa Ministero –

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