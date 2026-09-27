L’Emilia Romagna punta a partecipare alla ricerca nella missione di Axiom

BOLOGNA (ITALPRESS) – Dopo essere diventata la prima amministrazione regionale in Italia a sostenere e cofinanziare esperimenti orbitali attraverso la Axiom Mission 3 (Ax-3), la Regione Emilia-Romagna si appresta a presentare proposte per partecipare ad attività di ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e commerciali nell’ambito della Axiom Mission 5 (Ax-5), le proposte provenienti da ricercatori, istituzioni e aziende italiane saranno sottoposte a un’ulteriore valutazione prima della presentazione formale all’Asi stessa.

La conferma dell’impegno della Regione Emilia-Romagna è arrivata dal vicepresidente, Vincenzo Colla, che è intervenuto al workshop “Da Ax-3 ad Ax-5: un ulteriore passo verso il post-Iss” ha sottolineato il ruolo di Axiom Space come leader nell’era dell’esplorazione spaziale umana commerciale. Cirtain ha partecipato in qualità di relatore al workshop nell’ambito del Bex.

“Con Ax-3 abbiamo dimostrato che la Regione può essere un attore di primo piano nella nuova economia spaziale– hanno affermato il presidente della Regione, Michele de Pascale e il vicepresidente Colla-. Abbiamo portato in orbita progetti sviluppati nei nostri laboratori e dalle nostre aziende”.

“Con Ax-5 – proseguono – puntiamo a compiere un salto di qualità, lavorando a stretto contatto con l’ecosistema spaziale italiano, l’Agenzia Spaziale Italiana e Axiom Space, uno degli attori chiave che stanno plasmando il futuro dei voli spaziali commerciali con equipaggio umano nell’orbita terrestre bassa nell’era post-Iss. Si tratta di un investimento nella scienza, nella ricerca d’avanguardia, nelle filiere industriali e nell’occupazione altamente qualificata, che in futuro potrebbe essere ulteriormente rafforzato attraverso alleanze interregionali e iniziative a livello di sistema. L’evento odierno al Bex segna l’avvio del processo istituzionale e tecnico verso una potenziale partecipazione regionale ad Ax-5, con l’obiettivo di ampliare il numero di aziende e centri di ricerca coinvolti e rafforzare la posizione dell’Emilia-Romagna come piattaforma europea per la ricerca sull’orbita terrestre bassa”.

La missione Ax-3, svolta all’inizio del 2024, è stata la prima missione spaziale commerciale verso la Stazione Spaziale Internazionale con un equipaggio interamente europeo. Durante i suoi 18 giorni in orbita e le 346 orbite attorno alla Terra, ha consentito di condurre numerosi esperimenti scientifici, approfondendo le conoscenze sulla fisiologia umana nello spazio e creando nuove opportunità di trasferimento tecnologico.

Questo risultato è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra industria, istituzioni, organismi di ricerca e università, con la Regione Emilia-Romagna coinvolta sin dalle prime fasi e operante in coordinamento con il Governo nazionale. Negli ultimi mesi, la Regione Emilia-Romagna aveva già manifestato al ministro Adolfo Urso e al generale Franco Federici il proprio interesse strategico a collaborare con Axiom Space, sia per lo sviluppo delle future infrastrutture orbitali post-Iss sia per la missione Ax-5.

“Questa iniziativa– hanno aggiunto de Pascale e Colla- si inserisce nel quadro di una politica industriale avanzata, di una proiezione internazionale sia per la Regione che per il Paese, e del rafforzamento dei legami transatlantici con gli Stati Uniti, con l’obiettivo di garantire all’Italia un accesso qualificato e privilegiato alla microgravità e ai servizi commerciali nell’orbita terrestre bassa. Possiamo fare leva sui successi della missione Ax-3, realizzata in collaborazione con l’Aeronautica Militare italiana, che ha già attivato filiere regionali, ricerca e trasferimento tecnologico tra imprese, università e tecnopoli. L’Emilia-Romagna può offrire un contributo distintivo grazie a una delle piattaforme manifatturiere e tecnologiche più avanzate d’Europa, il grande polo Dama, e alla sua fitta rete di università, istituzioni e laboratori”.

“Tutto ciò – concludono presidente e vicepresidente- viene perseguito in dialogo con il colonnello e astronauta Walter Villadei, pilota della missione Ax-3 e consulente della Regione, nonché ambasciatore di Bex, che speriamo possa consolidare ulteriormente la sua esperienza in questa nuova missione spaziale. Siamo pronti a contribuire, in coordinamento con le autorità nazionali, allo sviluppo di un quadro di supporto istituzionale e operativo per l’iniziativa, rendendo accessibili le risorse e i progetti regionali alle missioni di volo spaziale con equipaggio umano attraverso la nostra partnership con Axiom Space. Ax-5 rappresenterebbe un’opportunità straordinaria per l’intero sistema italiano di contribuire all’economia spaziale globale”.

Questo impegno è già stato accolto con favore dal ministero delle Imprese e del Made in Italy in una lettera inviata in risposta.

-Foto Regione Emilia Romagna-

(ITALPRESS).