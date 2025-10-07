Sequestrate 5 zanne di elefante africano a Torino, denunciato il titolare di un laboratorio

TORINO (ITALPRESS) – I carabinieri del Nucleo Cites – Distaccamento di Torino Caselle hanno sequestrato cinque zanne grezze di elefante africano all’interno di un laboratorio di tassidermia del capoluogo piemontese.

L’operazione è stata effettuata nella giornata dello scorso 17 settembre, nell’ambito dei controlli mirati per il contrasto al traffico illegale di specie protette. Le zanne, di dimensioni considerevoli, misuravano tra 190 e 212 centimetri di lunghezza, a conferma della provenienza da esemplari adulti e del loro rilevante valore commerciale.

Gli specimen erano privi della documentazione prevista che ne attestasse la provenienza legale e il possesso lecito. Per questo motivo il titolare dell’attività, un italiano sulla quarantina, è stato denunciato per detenzione illecita di parti di specie protette, in violazione della normativa nazionale e internazionale sul commercio di specie a rischio estinzione.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).