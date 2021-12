LECCE (ITALPRESS) – I funzionari dell’Agenzia delle Dogane in collaborazione con i Carabinieri del Nas di Lecce hanno scoperto una fabbrica clandestina di liquori. Nello specifico, operazioni di infusione e miscelazione di alcol per la produzione di liquori venivano svolte in un garage di pertinenza di una abitazione privata senza alcun tipo di autorizzazione fiscale e sanitaria. Così sono state poste sotto sequestro tutte le attrezzature presenti, compresi contenitori metallici, filtri, etichettatrici e ogni altro materiale utilizzato per la fabbricazione clandestina oltre al prodotto semilavorato e 200 bottiglie di liquore già etichettate e imballate pronte per essere immesse in commercio avente diverse denominazioni (limoncello, arancello, caffè, alloro).

Il responsabile della frode è stato denunciato alla competente Procura per fabbricazione e commercializzazione di liquori senza le prescritte autorizzazioni. Le ipotesi di reato, in corso di accertamento, riguardano la sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa sull’alcole e le bevande alcoliche.

