Sequestrata quasi mezza tonnellata di droga nel Torinese, tre arresti

TORINO (ITALPRESS) - I carabinieri della compagnia di Ivrea hanno arrestato tre uomini, tutti già noti alle forze dell'ordine, gravemente indiziati del reato di "detenzione ai fini di spaccio aggravata ed in concorso di sostanze stupefacenti". Il primo a cadere nella rete dei militari dell'Arma è stato un quarantottenne torinese, fermato attorno alle 07.00 per un controllo nei pressi di uno svincolo autostradale nella zona di Settimo Torinese (TO). L'uomo, a bordo di un'utilitaria, trasportava nel bagagliaio un borsone contenente 45 pacchi termosaldati di marijuana, per un totale complessivo di 24 chilogrammi, e 4 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno. tvi/mca3/gtr/ia (Fonte video: Carabinieri)