Sequestrata a Genova merce contraffatta per un valore di oltre 3,5 milioni

GENOVA (ITALPRESS) - Più di 1 milione di articoli sequestrati, per un valore di oltre 3,5 milioni di euro: è questo il bilancio dell'intensa attività condotta, negli ultimi tre mesi, dai Baschi Verdi del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova. Un dato dal peso specifico importante, che testimonia l'impegno del Corpo a presidio del centro storico della città. I sestieri oggetto dei controlli quelli della Maddalena, Portoria, Prè e Molo. L'attività si è sviluppata lungo via Adua, via Balbi, via Pré, via Gramsci, il Ghetto ebraico, via San Luca e piazza Caricamento. Tutte zone caratterizzate da elevata concentrazione di attività commerciali e flusso pedonale e, pertanto, potenzialmente ad alto rischio di vendita illegale di merce contraffatta e commercializzazione di prodotti non sicuri. tvi/mca1 (Fonte video: Guardia di Finanza)