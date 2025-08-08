Sequestra e violenta due minori, arrestato un quarantenne a Milano

MILANO (ITALPRESS) – I carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano) hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria d’iniziativa per violenza sessuale, sequestro di persona e rapina, un 40enne, italiano, censurato.

In particolare, i militari, sono intervenuti ieri sera a Sesto San Giovanni, dove due minori di anni 16 e 15, mentre stavano rientrando a casa in assenza temporanea dei genitori, erano state poco prima raggiunte nell’ascensore condominiale da uno sconosciuto che, dopo aver atteso che aprissero la porta dell’appartamento, le minacciava con un cacciavite bloccandole all’interno dell’abitazione.

Nella circostanza, dietro la costante minaccia del cacciavite, le obbligava a subire ripetutamente atti sessuali e ad assumere alcolici. In seguito, temendo che potessero rincasare i genitori, si allontanava dopo essersi impossessato dei loro cellulari e di alcuni oggetti preziosi.

Le immediate ricerche attivate con l’ausilio di più pattuglie dell’Arma, impegnate nel controllo del territorio, hanno permesso di rintracciare l’autore che vagava in strada, trovandolo in possesso dei telefoni cellulari e degli oggetti asportati, nonché del cacciavite utilizzato e diverse fascette da elettricista. L’uomo è stato condotto in carcere.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)