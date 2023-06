Senza smartphone e con lo zaino in spalla, l’avventura di 24 studenti

24 studenti della scuola media di Leno, in provincia di Brescia, per quattro giorni hanno rinunciato allo smartphone e camminato per 60 km con lo zaino in spalla. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne parla in questo nuovo servizio. fsc/gtr